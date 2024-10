Ritrovato il 15enne fuggito da Correggio si rifugiava da amici a Milano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Si sono riabbracciati nella tarda serata di ieri alla stazione centrale di, mamma e figlio, 15 anni da compiere fra poche settimane. Lo studente dirisultava svanito nel nulla da venerdì pomeriggio, quando su un autobus della linea per Reggio ha confidato adcoetanei di essere intenzionato a recarsi in Francia, dove vive il padre. Da quel momento è iniziato un calvario per la mamma, sempre più preoccupata dal mancato rientro a casa del figlio, non potendolo neppure contattare in quanto aveva lasciato a casa il telefonino, così come i documenti. Nel tardo pomeriggio di ieri uno deglidel giovane scomparso ha notato un accesso dello studente su Instagram, chiedendo subito se effettivamente fosse lui a essere sui social.