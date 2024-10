Ricorso a Mattarella degli agricoltori sfrattati dal mercato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non si sono rassegnati a dire addio alle loro attività glicomaschi che hanno deciso di rivolgersi addirittura al Presidente della Repubblica Sergioper poter tornare a vendere i loro prodotti all’interno del padiglione loro dedicato all’interno delcoperto. Ilstraordinario è stato preparato dai loro legali e in sostanza chiede di annullare, con revocaeffetti, il provvedimento con cui il Comune ha revocato loro la concessione per esercitare la vendita diretta all’interno dei padiglioni oggetto di un progetto di ristrutturazione. Una decisione, quella assunta dal sindaco Alessandro Rapinese entrata in vigore il 31 luglio scorso.