Perché l' informazione è essenziale per la sopravvivenza umana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L';per ladegli esseri viventi, specialmente in un ambiente in continua evoluzione. Ogni organismo deve raccogliere segnali dall'ambiente circostante e utilizzarle per prendere decisioni che migliorino le sue probabilità die riproduzione. Ad esempio, un animale che decide se uscire dal suo rifugio per cercare cibo deve valutare il contesto: capire se ci sono predatori nelle vicinanze, se le condizioni climatiche sono favorevoli e se il momento è giusto per muoversi. In biologia, a livello di singoli organismi, l’rappresenta una quantità che misura il totale dei segnali che un organismo può raccogliere dall'ambiente per ridurre l'incertezza su cosa sta accadendo o su cosa potrebbe accadere. Questapuò provenire da odori, suoni, cambiamenti di luce e temperatura o altro ancora.