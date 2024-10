Papa 7 10 preghiera e digiuno per pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 10.56Francesco domenica prossima sarà alla Basilica di Santa Maria Maggiore per "un'accorata supplica "alla Vergine per lae ha chiesto ai vescovi del Sinodo che si apre oggi di unirsi a lui.Per il 7/10 ha chiesto a tutti "di vivere una giornata die diper lanel mondo". "Riprendiamo questo cammino ecclesiale con lo sguardo rivolto al mondo"ha detto ai vescovi "in quest'ora drammatica della nostra storia,mentre i venti della guerra, i fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli".