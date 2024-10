Olimpiadi 2026 la paura dei debiti agita Cortina | il sindaco a Roma insieme a Zaia per chiedere garanzie dal governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Con qualche buona pastiglia di melatonina per dormire sonni tranquilli ci assumiamo le responsabilità derivate dallefornite dall’amministrazione precedente per i Giochi del. Per quanto preoccupati, possiamo dire che la situazione è sotto controllo”. Cerca di essere spiritoso Alessandro Ziza, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale di. La battuta farmacologica ha però il solo effetto di enfatizzare lache a un anno e mezzo dalledi Milano-attanaglia il Comune ampezzano. Nel dicembre 2023 ilGianluca Lorenzi aveva confessato pubblicamente: “Non dormo la notte pensando al rischio di default di Fondazione Milanoche coinvolgerebbe anche noi”. La sua preoccupazione è riesplosa in un consiglio comunale dedicato a trattare il tema del bilancio.