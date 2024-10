MotoGP Miguel Oliveira operato al polso destro | il portoghese salterà i GP del Giappone e d’Australia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di. Il pilotadel Team Trackhouse era stato protagonista di una brutta caduta nel corso della prima sessione di prove libere del GP di Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024 diè stato vittima di un highside tra curva 3-4, venendo lanciato letteralmente dalla sua Aprilia. Trasportato al centro medico si era compreso immediatamente che le conseguenze non fossero lievi e per questo il lusitano è stato costretto a saltare il week end indonesiano. La diagnosi era stata di una frattura ale la TAC a cui si era sottoposto presso l’ospedale di Mataram aveva suggerito l’intervento chirurgico per favorire i tempi di recupero. E così, lunedì 30 settembre,è statoa Lisbona e gli è stata inserita una placca per minimizzare la lesione.