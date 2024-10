Michael Schumacher torna in pubblico dopo 11 anni Occasione specialissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1 e storico volto della Ferrari, è riapparso inpiù di un decennio trascorso in una riservatezza assoluta. L’, altamente simbolica e carica di emozione, è stata il matrimonio della figlia Gina, celebrato lo scorso fine settimana., che dal 2013 vive lontano dai riflettori a causa di un grave incidente sugli sci avvenuto in Francia, è stato sempre accudito dalla moglie Corinna e da uno stretto team medico nella loro villa sul lago di Ginevra.un lungo periodo in coma farmacologico, il campione, ormai 55enne, ha vissuto lontano dalla scena pubblica, con rare visite concesse a pochi intimi.