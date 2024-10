Massese Balzo in avanti con Anich a centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nell’ordine, assist e gol. E’ stata una domenica da incorniciare per Joel, il centrocampista australiano che si sta “prendendo“ sempre di più la. Contro la Sestese il calciatore classe 2001 è risultato tra i migliori in campo. "Abbiamo fatto tutti una grande prestazione – ha spiegato a fine gara –. Nel primo tempo la Sestese è rimasta molto bassa e noi facevamo fatica a trovare l’imbucata e gli spazi giusti. Nella ripresa abbiamo subito segnato ed una volta sbloccato il risultato è stato tutto più facile".si sta dimostrando un centrocampista completo in grado di ricoprire più posizioni a seconda delle esigenze della squadra. "Nella partita precedente avevo fatto il play – conferma – mentre in questa sono tornato a fare la mezzala anche se mi abbassavo di più per cercare e creare gli spazi.