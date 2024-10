Mancano ancora diverse settimane all’inizio della stagione influenzale ma intanto parte in questi giorni in Italia in ordine sparso la campagna di vaccinazione Ecco cosa è bene sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Spesso si tende a trascurare o sottovalutare l’influenza, considerandola una patologia di poca rilevanza. Purtroppo, non è così. Ci sono persone, coloro che apngono alle cosiddette categorie a rischio, anziani e anche giovani con disturbi cronici, alle quali la malattia può causare gravi danni, portando fino alla morte. Per evitare questo decorso, è molto importante vaccinarsi, l’unico modo per prevenire la malattia o renderla meno pericolosa.