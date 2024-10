ll lavoro in affanno | La disoccupazione affligge gli artigiani Fondo agli sgoccioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il termometro della crisi diventa più incandescente e farlo salire c’è la conbinazione di due fattori che da tempo non andavano così di pari passo. Da una parte è ormai noto l’aumento della richiesta di cassa integrazione sia dall’industria sia dall’artigianato, dall’altra sta emergendo la crescita pari a circa il 15% di richieste dirispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dati che combinati diventano un mix letale per un distretto che più e più volte si è trovato a stringere i denti per non chiudere e per non soccombere. E così se per l’industria il paracadute degli ammortizzatori sociali è un po’ più robusto, tanto che sono arrivo richieste di cassa integrazione ordinaria o straordinaria almeno fino alla fine dell’anno, la stessa cosa non si può dire per il settore dell’artigianato e per le piccole aziende con meno di 15 dipendenti.