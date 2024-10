LIVE Lipsia-Juventus 2-3 Champions League calcio in DIRETTA | gol gioello di Vlahovic e Conceicao i bianconeri espugnano Lipsia in 10 in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima. Buona serata e buon divertimento!che esce a testa alta e si rivela una squadra dillo. A punteggio pieno i torinesi che volano a 6 punti.invece che rimane a 0 dopo le due sconfitte nelle prime due giornate di. Ladovrà ancora affrontare: Stoccarda; Lille; Aston Villa; Manchester City; Club Brugge; Benfica. Ilinvece sarà impegnato con:rpool; Celtic; Inter; Aston Villa; Sporting CP; Sturm Graz. È FINITAAAAA A!!! LAPASSA 2-3 IN CASA DEI TEDESCHI! 90’+8 GIALLO a Perin. 90’+8 Secondi preziosi che se ne vanno. Rimessa dal fondo di Perin. 90’+6 Gatti spazza via.tutto dentro l’area di rigore bianconera.