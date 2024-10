L' Eurolega riparte da Berlino La guida

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'ricomincia da dove aveva lasciato. Giovedì 3 ottobre si aprirà la stagione a, sede delle ultime Final Four vinte dal Panathinaikos lo scorso 26 maggio. Saranno proprio i campioni in carica a inaugurare il 2024/2025 sul parquet dell'Alba. La grande favorita contro una delle squadre meno accreditate della competizione, ma non trascurata in Italia per monitorare la crescita della coppia azzurra formata da Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. La location delle prossime Final Four è ancora ignota e addirittura aleggia un'ipotesi Abu Dhabi. L'ennesimo segnale di come lo sguardo si stia spostando oltre gli Urali. Da quest'anno c'è anche una squadra di Dubai (con Abass) iscritta alla Lega Adriatica (campionato riservato ai Paesi dell'ex Jugoslavia), primo passo per arrivare a giocare la competizione più importante.