Lavori stradali | aggiornamenti su chiusure di autostrade statali e viabilità in tempo reale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'Aquila -e deviazioni in corso su arterie principali come A14, A25 e: ecco i dettagli e le alternative disponibili. Cantieri e deviazioni:sui principali interventi diin Italia Con la fine dell'estate, Anas eper l’Italia hanno ripreso isu diverse trattee autodal 3 settembre. Questi cantieri proseguiranno fino al ponte di Ognissanti, con sospensioni previste tra il 30 ottobre e il 4 novembre. In particolare, sulla A14, iincludono la gestione del traffico con scambi di carreggiata e l’apertura di una corsia aggiuntiva in caso di flussi particolarmente intensi. Le attività stanno già causando code e disagi, un problema che continuerà fino alla conclusione degli interventi. Le operazioni di manutenzione coinvolgono anche leA24 e A25, gestite da Strada dei Parchi (Gruppo Toto).