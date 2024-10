La Fondazione Spadolini apre l' archivio dedicato al Ministero per i Beni Culturali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Firenze, 2 ottobre 2024 - "1974: cinquant'anni fafonda ilper i" questo il titolo della mostra documentaria predisposta dallaNuova Antologia, la cui apertura straordinaria è prevista sabato 12 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 in Via del Pian dei Giullari 139, in occasione dell'iniziativa "Carte in Dimora", organizzata dall'Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana. La mostra propone ai visitatori documenti e fotografie relativi alper i, tratti dall'privato del Professore fiorentino, che rappresentano una testimonianza della sua vita e della sua attività , ora esposti negli spazi del conventino adiacenti alla Villa "Il tondo dei Cipressi".