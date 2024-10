Kate Middleton il fratello James rivela come la famiglia l’ha sostenuta durante le cure

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)annunciato ufficialmente tramite i profili social,ha concluso il proprio percorso di. Al termine della chemioterapia, infatti, la principessa del Galles ha condiviso un lungo messaggio suoi social. Intanto ilminore della principessa,, hato il modo in cui lala sua diagnosi e il suo trattamento medico contro il cancro., 37 anni, è ilminore della principessa. Da poco ha pubblicato il suo nuovo libro di memorie intitolato Meet Ella: The Dog Who Saved My Life. Si tratta di un libro autobiografico in cui ripercorre i momenti più importanti degli ultimi anni, in cui è stato accompagnato dal suo amico a quattro zampe.