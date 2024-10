Juve è già talent show Esame verità a Lipsia Serve l’ultimo Vlahovic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La nuovasempre più solida, ma camaleontica negli interpreti, cerca stasera di aggiungere un’altra tacca alla propria dimensione europea. Di fatto, riuscisse a vincere stasera a, avrebbe già compiuto metà del percorso di qualificazione almeno agli spareggi per gli ottavi, se è vero che da proiezioni con 12-13 punti nel maxi girone il traguardo sarebbe raggiunto. Thiago Motta non rinuncerà al 4-1-4-1 che sin qui ha garantito grande tenuta. Ma c’è registrare il livello della continuità anche in attacco. In campionato, tre volte la Signora ha fatto tre a zero e tre volte ha pareggiato 0-0. Tanto che fa quasi eccezione l’esordio in Champions contro il Psv, quel 3-1 comunque luccicante che ha fatto registrare l’unico gol subito in stagione. Ora che Conceiçao è recuperato, si prospetta un ballottaggio con Nico Gonzalez sulla destra.