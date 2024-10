Jannik Sinner cerca la rivincita con Alcaraz | Spero di affrontarti un altro paio di volte Il lavoro non finisce mai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato sconfitto da Carlosnella finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha perso contro lo spagnolo al tie-break del terzo set nell’atto conclusivo andato in scena sul cemento della capitale cinese e non è così riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Il fuoriclasse altoatesino ha saputo recuperare un break di svantaggio nel primo set, reagendo sul 2-5 e imponendosi poi al tie-break. Dopo aver ceduto il secondo parziale in seguito a un’autentica battaglia, il 23enne si è visto strappare il servizio della terza frazione, ma è riuscito a reagire e tutto si è deciso nel segmento da tutto o niente: avanti 3-0, però, il nostro portacolori ha subito sette punti consecutivi e si è dovuto inchinare al cospetto del suo grande rivale.