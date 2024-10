Io sono stupito Ballando con le Stelle dopo gli ultimi fatti anche Alberto Matano dice la sua

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 5 ottobre andrà in onda la seconda puntata dicon le2024, e si annunciano scintillela polemica scoppiata nella prima puntata tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Il caso, in, non è affatto chiuso. A intervenire adesso è l’opinionista del programma,, che con una dichiarazione a sorpresa ha fatto sapere come la pensa. “Non fare la parac***a”, ha detto indiretta Lucarelli rivolgendosi a Bruganelli. La giornalista de Il Fatto Quotidiano, membro storico della giuria di, è andata subito allo scontro diretto con l’ex moglie di Paolo Bonolis, tra i ballerini vip più attesi di questa nuova edizione del programma. Bruganelli si sarebbe presentata in una insolita “versione Gandhi”. Pocoè arrivata via social la risposta piccata della ballerina vip. Leggi: “Ha un nuovo fidanzato famoso”.