Incidente nel Salento Scontro tra moto e una Lamborghini 50enne in rianimazione al Fazzi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unnel. Un violentotra unaed unasi è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, lungo la strada che collega Veglie a Porto Cesareo, esattamente nel territorio comunale di Nardò. Lo schianto, come detto, ha riguardato il mezzo a due ruote ed un’auto in fase di collaudo. I due mezzi, per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, sono venuti violentemente a contatto e ad avere la peggio è stato il conducente della. Si tratta di T.L., un uomodi Veglie, soccorso immediatamente dal cittadino inglese, collaudatore della vettura di proprietà della vicina pista della Nardò Technical Center.