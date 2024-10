Il programma Replicator entra nella fase 2 Così gli Usa sviluppano il killer di droni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il, voluto nel 2022 dal Pentagono,in una nuova, dedicata alle contromisure nei confronti deicommerciali di piccola taglia. Il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ha infatti incaricato la sua vice, Kathleen Hicks, di sviluppare un piano che porti allo sviluppo di nuove contromisure C-sUas (Counter small-unmanned aerial system). Se1 puntava a introdurre l’utilizzo in massa di piccolicommerciali nelle Forze armate Usa, la2 punta a dotarle di mezzi che permettano di difendersi da avversari che hanno avuto la stessa idea. In particolare, le soluzioni che verranno proposte dovranno concrsi sulla difesa di installazioni fisse, comprese le basi militari in patria e all’estero.