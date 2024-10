Il Piaggio Mp3 è divertente e pratico come uno scooter ma è stabile come un' auto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) IlMp3 arriva alla terza generazione anche nella cilindrata più piccola, ovvero 310 cc, che si affianca alle due versioni maxi da 400 e 530 cc rinnovate nel 2022. Dopo aver inventato il concetto dia tre ruote nel 2006, ilMp3 si è evoluto costantemente, diventando un veicolo capace di soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti e di rassicurare quelli che non riescono a fidarsi completamente delle due ruote. Lotre ruote di Pontedera si guida con la sola patente, proprio grazie alle tre ruote e al sistema di sospensione anteriore a quadrilatero articolato che definisce una stabilità in curva superiore a qualsiasi altro maxi-, anche sul bagnato o in condizioni di scarsa aderenza. Inoltre, su ognuna delle ruote anteriori (i cerchi sono da 13 pollici) si trova un freno a disco da 258 mm e ce n’è un altro su quella posteriore.