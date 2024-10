I giganti europei sono molto interessati a un altro raid di trasferimento del Chelsea dopo l’accordo estivo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il terzino sinistro delBen Chilwell è oggetto di interesse per ilda parte dell’Atletico Madrid, che si dice siaentusiasta di un potenziale accordo di gennaio per il difensore dei Blues. Questo secondo un rapporto del quotidiano spagnolo Todo Fichajes, che sottolinea chee Atletico hanno un buon rapporto, con i club che alla fine hanno raggiunto un accordo che ha visto Conor Gallagher trasferirsi in Spagna in estate, mentre Joao Felix è tornato allo Stamford Bridge per un secondo. sillabare. Il rapporto prosegue dicendo che l’allenatore dell’Atletico Diego Simeone è ansioso di ingaggiare Chilwell per rafforzare le sue opzioni come terzino sinistro, e sarà interessante vedere se questa saga finirà per andare da qualche parte.