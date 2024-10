Grande Fratello sondaggi 3 ottobre 2024 | il primo concorrente eliminato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) All'alba della sesta puntata, ci sarà ildefinitivo di questa edizione del. Nel corso della messa in onda di giovedì 32023, Alfonso Signorini comunicherà ai concorrenti e agli spettatori l'esito del televoto che è stato aperto nel corso della puntata di lunedì scorso. A finire in nomination sono stati: Iago Garcia, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt. Il pubblico da casa è chiamato, come sempre, a votare in positivo e a scegliere qualesalvare. Colui o colei che riceverà il minor numero di voti verrà definitivamentedalla casa. Stando a quanto emerso daipresenti sul web, in questa circostanza, i telespettatori sembrano un po' indecisi.