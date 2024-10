Fedez riceve il tapiro da Valerio Staffelli | Si è infuriato ha mandato due vocali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha rivelato di non essere stato contattato da, come il rapper aveva promesso, dopo la consegna deld’oro, andata in onda nella puntata di Striscia la Notizia. In una dichiarazione diffusa dal tg satirico, l’inviato ha spiegato di aver preso l’iniziativa e di aver cercatopersonalmente,ndo però una risposta attraverso due messaggipiuttosto infuocati: “Mi porterà in tribunale”, ha affermato.Leggi anche: Briatore furioso contro il Comune di Roma: “I fiori sono il problema? E la spazzatura, le bancarelle abusive e la camorra, no?” Il video della consegna delIl giornalista ha descritto come l’incontro conabbia preso una piega inaspettata. “non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi haduenei quali era molto adirato per il servizio di ieri.