Emergency sabato 5 e domenica 6 ottobre il tesseramento per il 2025 nelle piazze italiane

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI -5 esi potrà scegliere di stare a fianco die dire 'No' alla guerra assieme ai volontari dell'organizzazione fondata da Gino Strada,di tutta Italia dove sarà in corso ilper ila sostegno dei progetti dell'anno e stare dalla parte di chi ha lavorato nei territori più martoriati del mondo. A Milano i volontari disaranno in Piazza Castello, Piazzale Loreto, Piazza Argentina, Piazza Buozzi, Piazza Mahler, Corso Vercelli, Piazzale Baracca, Piazzale Siena, Piazza Wagner, Piazza Piemonte, Piazza Gerusalemme, Piazza Belloveso, Via Sarpi e Largo Foppa dalle 9.00 alle 19.00. Fin dalla sua nascitaha lavorato in luoghi devastati dai conflitti, costruendo ospedali e centri chirurgici, curando a oggi oltre 13 milioni di persone e cercando di garantire il diritto inalienabile alla vita.