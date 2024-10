È il film più esplicito mai visto Il ragazzo con cui esco è andato via solo per vomitare con dignità Demi Moore torna con The Substance ma molti spettatori abbandonano la sala

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uncrudo, spietato, realistico. Troppo realistico. Tanto da costringere diverse persone ad uscire dallaanzitempo, senza terminare la visione della pellicola. È stato descritto così l’ultimoin cuicondivide lo schermo con Margaret Qualley, intitolato The. Ilracconta la vita di una star di Hollywood che viene licenziata al compimento dei 50 anni. L’attrice, Elizabeth, scopre quindi di un farmaco del mercato nero che permetterebbe di creare una versione “più giovane, più bella, più perfetta”. Un horror splatter che ha diviso i fan, ma che, tra icommenti che ha generato, è stato definito principalmente come troppo disgustoso da sopportare. In Gran Bretagna, infatti, tantissime persone hanno abbandonato laprima della fine del, e anche negli Stati Uniti sembra che stia succedendo lo stesso.