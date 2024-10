Dove correrà Valentino Rossi nel 2025? Programma ridotto per il ‘Dottore’?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si avvicina la conclusione della stagione agonistica ed ad oggi non conosciamo ancora ildi. L’ex centauro è diventato in pochissimo tempo un protagonista fisso del panorama delle ruote coperte con un ricco impegno sportivo nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e nel FIA World Endurance Championship con BMW Motorsport e WRT. Ilha ancora due competizioni da affrontare prima della conclusione dell’anno: la 1000km di Jeddah valida come finale del GTWC Europe Endurance Cup e la 8h Bahrain che completerà il Mondiale 2024. Nel deserto di Manama l’ex n. 46 del Motomondiale parteciperà nuovamente anche ai rookie test del FIA WEC, questa volta a bordo dell’Hypercar di BMW a dodici mesi dalla giornata effettuata con l’Oreca 07 Gibson LMP2 del team WRT. Come confermato in un’intervista esclusiva a Motorsport.