Debutto in Coppa per la Real Cerretese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)inItalia di Promozione per la, che stasera alle 20.45 ospita al Palatresi la Ginestra in una sfida inedita. I biancoverdi hanno infatti riposato nella prima giornata del triangolare di primo turno dove la Ginestra venne battuta 2-0 a domicilio nel derby con il Cerbaia. Questa sera a Cerreto Guidi, quindi, i biancorossi di mister Rizzo hanno l’ultima opportunità di conservare ancora qualche piccola chance di qualificazione. Ma non basterà solo vincere, servirà farlo con almeno due reti di scarto. Al contrario, qualsiasi risultato uscirà dal match di stasera i medicei si giocheranno poi il passaggio del turno nella terza ed ultima giornata del gironcino a Cerbaia.