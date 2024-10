DAL CAMPO Squadra al lavoro verso la Lazio Zurko ha nel mirino la gara con il Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’Empoli tornato inieri pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso da mister D’Aversa in seguito al pari nel derby di domenica scorsa, ha già messo nelil prossimo impegno: domenica alle 15 all’Olimpico di Roma contro la. Da oggi, invece, gli azzurri proseguiranno il propriosettimanale di mattina fino alla rifinitura di sabato (ultimi due giorni a porte chiuse come consuetudine). Tornando alla seduta di ieri chi ha giocato contro i viola ha fatto qualcosina in meno, mentre gli altri si sono allenati a pieno ritmo. Giorni, questi, che saranno utili soprattutto a Fazzini e Maleh per ritrovare la miglior condizione e tornare quindi a giocarsi una maglia da titolare già da domenica prossima. In questo momento, comunque, lasta girando bene e specialmente dall’inizio D’Aversa potrebbe scegliere di affidarsi ancora a chi è partito nelle ultime due uscite.