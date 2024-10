Champions League | vince il Liverpool 2-0 ma che bel Bologna!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Come nelle favole. La prima della storia rossoblu ad “Anfield Road” non poteva avere contesti e cornice migliori. Contro una delle sette squadre più titolate del mondo ilincrocia i guantoni al livello più alto possibile, al livello di quella competizione continentale che ilha vinto per sei volte. Ma chi si aspettava undimesso e timoroso cambi canale perchè la squadra di Italiano gioca a viso aperto, già nelle scelte inziali con un 4-1-4-1 che la dice lunga sulle intenzioni dei felsinei seguiti oltre Manica da un buon numero di tifosi, ovviamente entusiasti. L’avvio è di marca, ma già al minuto 8 il(stasera in maglia nera) mette paura ai padroni di casa: Dallinga supera il portiere Alisson con un tocco sotto su lancio di Miranda dritto per dritto e va in gol.