Cannes Genova e Monaco Grandi vetrine internazionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO I tre saloni che hanno aperto il nuovo anno nautico 2024 – 25, hanno avuto un notevole successo a partire da quello di, per passare aed infine a. Da molti anni sono la vetrina più importante del comparto dello yachting e esprimono il meglio di un settore industriale che va per la maggiore. Si è notato come mai prima che ogni azienda ha messo davanti a tutto il fattore sostenibilità, in ossequio all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La corsa verso soluzioni realmente applicabili sulle emissioni e sui consumi di bordo, sulle pitturazioni, le antivegetative e via così, si è fatta frenetica. I saloni hanno presentato una serie quasi infinita di barche in acqua e a terra, una vastissima accessoristica, le motorizzazioni fuori bordo in bella mostra, e tantissimo altro.