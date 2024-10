Bimba di due mesi trovata senza vita nella culla | la tragedia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn rigurgito fatale, almeno secondo le prime ricostruzioni di unaconfini: unadi appena dueè statapriva di. Il fatto a Lioni, immediato l’allarme fatto scattare dalla mamma quando si è accorta che la neonata non respirava più: sul posto sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri ed il medico legale designato per l’esame esterno sulla salma dalla Procura di Avellino. In casa con la a giovane madre, agli arresti domiciliari per droga, anche il compagno. Tra le prime ipotesi del decesso, come detto, quella di un rigurgito fatale per l’infante, ma al momento gli inquirenti non escludono altre piste e continuano ad indagare. Il magistrato potrebbe anche disporre l’autopsia.