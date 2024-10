Baseball | Italia i convocati per l’Olympic Camp verso Los Angeles 2028 Ci sono anche i Paisà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilno orienta la sua rottale Olimpiadi di Los, con un unico obiettivo: essere una delle nazionali presenti sui diamanti californiani alla prossima edizione dei Giochi, cosa che non era riuscita a Tokyo. Il “Batti e Corri” nostrano si prepara a un intenso training Olympic, dal 7 al 14 ottobre in Arizona, con allenamenti e test amichevoli.19 i selezionati dallo staff tecnico coordinato da Mike Piazza. Di seguito l’elenco completo. Mattia Aldegheri 19/02/1998 P R RTeam Verona Gabriele Angioi 07/03/2001 SS/2B R R 1949 ParmaClub Andres Antonio Annunziata Nino 05/12/2005 C R R Academy of Nettuno B.C – Nettuno B.C. 1945 Marco Artitzu 14/08/2002 P R R BSC Grosseto 1952 Mattia Bernardis 11/07/2006 P/OF R R Academy of Nettuno B.C – Nettuno B.C.