Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Se inti dessero del pampascione, ti starebbero offendendo. Ma la parola deriva da un ortaggio estremamente popolare (e conpazzesche). Una gita innon è completa senza aver assaggiato uno dei suoi sapori più autentici e meno conosciuti fuori dai confini regionali: il. Questo ortaggio, dal caratteristico sapore amarognolo, nasconde una storia affascinante esorprendenti. Ilè estremamente popolare in: ne conoscete le? – notizie.comIl, con il suo bulbo commestibile che si trova a una profondità di 10-20 centimetri sotto terra, rappresenta un vero e proprio viaggio nel gusto della tradizione pugliese. La sua preparazione segue metodi antichi: dopo essere stati puliti e incisi sulla parte inferiore, i bulbi vengono lasciati in acqua fredda per alcune ore per mitigare l’amaro intenso.