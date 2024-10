Atalanta c’è la trappola Shakhtar | Non è l’Arsenal ma c’è del valore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Questo pomeriggio alle 18.45 l’ritrova loDonetsk sulla propria strada europea. Esattamente cinque anni fa la Dea disputava la sua prima storica gara casalinga in Champions, a Milano nello stadio Meazza, affrontando gli ucraini in una gara beffarda e amara per i nerazzurri, avanti nel primo tempo 1-0 con rete di Zapata, vicinissimi al raddoppio con un penalty fallito da Ilicic, e poi rimontati nella ripresa dagli ospiti con la beffa del gol decisivo subito al 95’. Tre mesi dopo la grande rivincita atalantina, con il 3-0 a Kharkiv (in uno stadio oggi ridotto in macerie dalla guerra) che regalò ai bergamaschi il secondo posto nel girone e il passaggio agli ottavi di finale.