Arsenal-Psg 2-0 Luis Enrique polemico in diretta | Non spiegherò le mie tattiche Non le capiresti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Non ho intenzione di spiegare le mie, perché non le”.perde le staffe intv su Canal + in Francia e litiga da Londra con i giornalisti presenti in studio e in particolare con l’intervistatrice dopo il pesante ko del Psg in casa dell’. Per il resto, l’allenatore dei parigini ha commentato così l’incontro coi Gunners in Champions League: “Non siamo riusciti a competere al loro livello, e loro hanno meritato di vincere la partita. Sono stati superiori a noi dal primo minuto. Avevamo come avversaria una delle migliori squadre, anche a livello di stazza sulle palle inattive. Il secondo gol è un cross facile. Tutte le squadre devono migliorare, la nostra compresa”.-Psg 2-0,in: “Nonle mie. Non le” SportFace.