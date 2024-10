Abitare poeticamente il mondo coltivando bellezza e poesia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bergamo. “I contemplativi sono i guerrieri più resistenti, chiunque essi siano, dei poeti conosciuti come tali, ma anche un intonacatore che sta fischiettando come un merlo in un prato vuoto”. La contemplazione come atto visceralmente umano, che dall’umano nasce e che nell’umano trova il proprio scopo, una nuova pratica di relazione con ilche possa aiutare a confrontarsi con una contemporaneità dove impera il superpotere della “brutalità della tecnica”. Un senso umano da riscoprire quello che è stato proposto da Lucilla Giagnoni nella serata di martedì 1 ottobre, nella bella cornice della basilica di Santa Maria Maggiore.