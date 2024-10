37 migliori documentari su Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In un panorama mediatico sempre più vasto e frammentato,si distingue per la sua ampia gamma di contenuti, con un’offerta particolarmente ricca di. Negli anni, questi ultimi sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico, offrendo non solo intrattenimento, ma anche un’occasione unica per esplorare vite straordinarie, eventi sconvolgenti e storie vere. In questa selezione deisu, ti accompagneremo in un viaggio che non solo intrattiene, ma ispira e arricchisce lo spettatore. 1. The Social Dilemma Una scena di The social dilemma (fonte:)Questoo non è solo una riflessione sui social media: è un’analisi approfondita e critica delle tecniche utilizzate dalle piattaforme digitali per manipolare le nostre abitudini e pensieri.