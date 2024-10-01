Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 12:30 (Di martedì 1 ottobre 2024) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE AL KM 601 IN DIREIZONE Roma; LE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 25 MINUTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, VI ANTICIPIAMO CHE DA GIOVEDì 3 FINO A DOMENICA 6 OTTOBR, IN OCCASIONE DELLA 33ESIMA EDIZIONE DEL ROMICS, PREVISTO UN POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEI TRENI SULLA FL1 ORTE-Roma-FIUMICINO. GLI INGRESSI PRESSO LA FIERA DI Roma SARANNO ACCESSIBILI DALLE 10 ALLE 19. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 11:30 - I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 20 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 10:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2024 ORE 10. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA OSTIENSE E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2024 ore 09:45 - RITARDI FINO A 20 MINUTI. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA SPINACETO E L’EUR IN DIREZIONE DEL CENTRO. RITARDI FINO A 20 MINUTI. SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRATRIONFALE E FLAMINIA, TRA LA DIRAMAZIONE NORD ELA TIBURTINA, TRA LA CASILINA L’ARDEATINA. romadailynews
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