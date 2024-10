Vasto | evade dai domiciliari La Polizia di Stato trae in arresto un 45enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arrenapoletano per evasione dagli arrestiin corso Meridionale Nello scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Meridionale all’angolo con via Novara, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, unnapoletano sottoposto alla misura degli arresti; pertanto, ètratto inper evasione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodai. Ladiinunproviene da Punto! - Il web magazine.