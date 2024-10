Un siero concentrato per il contorno occhi per la giornata del caffè

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oggi, 1° ottobre, si celebra in tutto il mondo laInternazionale del, un’occasione speciale per omaggiare una delle bevande più amate e diffuse al mondo. Da sempre sinonimo di energia, piacere e convivialità, ilè anche un alleato prezioso per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà antiossidanti, tonificanti e rivitalizzanti. Proprio queste sono le principali caratteristiche delAroma-Zone, brand francese per la cura, il benessere e la bellezza naturale.