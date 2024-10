Salario minimo Conte | Meloni non ha voluto ridare dignità a lavoratori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 1 ott. (askanews) – "Siamo ancora qui" per chiedere di introdurre "anche in Italia come in altri Paesi europei" un "che ridia" ad "oltre tre milioni di" ma "non siamo riusciti a convincere, Tajani e Salvini e tutti voi" dell'emiciclo dove siedono i deputati della maggioranza "e in parte al centro". Così il presidente M5S Giuseppe, nell'aula della Camera, sull'emendamento al collegato Lavoro che chiede di introdurre ila prima firmae sostenuto da tutti i gruppi di opposizione (non Italia Viva) e su cui governo e relatori hanno dato parere negativo. E questo, ha aggiunto, "mentre si favorisce l'amichettismo. Che vi hanno fatto i nostri ragazzi?". (segue)