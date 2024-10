Ritrovato un teschio umano | si indaga per identificare la persona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mistero fitto in Piemonte. Unè statolungo un sentiero di montagna da alcuni agenti della Polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, che erano impegnati in una perlustrazione per monitorare l’attività venatoria. Il macabro ritrovamento è avvenuto in alta valle, nei pressi dei Bagni di Craveggia. All’inizio gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di resti di un animale, ma dopo un controllo più approfondito hanno confermato la natura umana dei reperti.