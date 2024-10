Putin non ha intenzione di cedere di un millimetro | pronti altri 133 mila soldati

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Federazione Russa punta a raggiungere i suoi obiettivi militari in Ucraina senza lesinare mezzi e uomini.è pronto ad arruolare nelle sue Forze armate 133coscritti di età compresa tra i 18 e i 30 anni per la leva autunnale, coincidente con un periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2024. Il decreto è stato firmato da Vladimir. “Arruolare 133cittadini russi di età compresa tra 18 e 30 anni, che non sono in riserva e sono idonei per il servizio militare dal 1 ottobre al 31 dicembre 2024”, si legge nel documento. Il ministero della Difesa ha fatto sapere che le nuove reclute non saranno inviate al fronte. Il loro numero non è molto diverso da quello della chiamata dello scorso autunno, quando il provvedimento aveva coinvolto 130uomini. Insieme ai 150.000 uomini richiamati in primavera, l’esercito russo avrà arruolato 283.