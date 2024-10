Petrazzuolo | Il Napoli è forte in tutti i reparti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il direttore diMagazine ANTONIOha parlato aMagazine Live. Di seguito quanto da lui dichiarato.: “Questa squadra meriterebbe di giocare la Champions” Così il direttore diMagazine: “Questa squadra meriterebbe di giocare la Champions, per come è strutturata. Il calendario presenta delle partite alla portata, ma non vanno sottovalutate. Non temo cali di concentrazione. Ci può stare che non le vince tutte, ma la mentalità e l’intenzione sarà la stessa: giocare per vincere. Se andiamo ad analizzare reparto per reparto, questa è una squadra. In difesa, rispetto allo scorso anno, Rrahmani sta tornando sugli stessi livelli di quando giocava con Kim, perché si sente coperto da Buongiorno e, insieme, formano una grande coppia difensiva. Non capisco le critiche ad Olivera, sta disputando partite sufficienti.