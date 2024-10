Notte Sacra presentata l’edizione 2024 | Torre del Grego capitale della bellezza con celebrazioni ed eventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiContinuare a rinsaldare il legame tra la città corallina e il suo illustre figlio: San Vincenzo Romano attraversoculturali, convegni, esibizioni e. E’ partito il conto alla rovescia per “”, dall’11 al 14 ottobre adel Greco, la quarta edizionemanifestazione che vuole ricordare il Parroco Santo, canonizzato il 14 ottobre del 2018 in Piazza San Pietro da Papa Francesco. Questa quarta edizione, infatti, è proiettata a Roma ed al grande evento dell’anno prossimo: il Giubileosperanza. La città alle pendici del Vesuvio diventa crocevia di cultura e. Sono in migliaia tra artisti, studenti, associazioni, movimenti e volontari che hanno già dato la propria adesione alla kermesse.