Massaggi hard nel centro estetico In manette coppia di sfruttatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Quando i finanzieri sono entrati nelper la perquisizione hanno trovato sul futon presente aldel locale i clienti completamente nudi con Samanta e Vanessa, due ragazze sfruttate come sex worker. È il cuore dell’operazione svolta dalla compagnia di Saronno della Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio partita dalla segnalazione di alcuni cittadini insospettiti dal via vai che si registrava in unalla periferia cittadina. Quando accadeva nelè stato ricostruito dai finanzieri con immagini, intercettazioni e anche testimonianze dei clienti. Tutti gli elementi confermano come ilo si concludesse con una pratica sessuale al cliente. Laarrestata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si occupava della pubblicazione degli annunci su siti dedicati.