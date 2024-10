Ma cosa è stato? Brividi a Unomattina Massimiliano Ossini gelato Mai successa una cosa del genere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gelo in studio durante la puntata di oggi di, protagonista. Il conduttore è rimasto per qualche secondo in silenzio, basito davanti all’ospite in studio. In questi giorniè impegnato anche con le riprese di Ballando con le stelle, del quale ha parlato anche in occasione dell’inconveniente di oggi. Mentre il conduttore stava parlando con l’ospite si è sentito un botto sordo. >> “Hey, sono di nuovo nonna”. L’annuncio della Signora della musica italiana: secondo nipotino e felicità indescrivibil “Che cos’è?”, si è chiesto. Domanda che è rimasta senza risposta per alcuni minuti. A far venire un brivido sulla pelle èl’argomento di cui si stava parlando: il sensitivo Gustavo Rol, scomparso nel 1994. L’ospite in collegamento ha detto: “Questo èRol che si è fatto vivo”.