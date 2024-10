LIVE Sinner-Bu 6-3 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Gran risposta di dritto del padrone di. 15-0 E’ lunga la risposta di rovescio del cinese. 1-0 Game Bu. Si perde il corridoio il dritto difensivo di, che torna ora alla battuta. 40-15 Scappa via stavolta il dritto di Bu. 40-0 Ancora una volta con l’uno-due servizio-dritto l’asiatico ottiene il punto. 30-0 Servizio e dritto a segno per il cinese. 15-0 E’ lungo il recupero di dritto del. SECONDO SET 6-3SET! Approccio di dritto ed ottima volèe di rovescio. Alè Jannik! 40-30 SET POINT. Servizio vincente del. 30-30 Bu perde il controllo dell’accelerazione con il dritto lungolinea. 15-30 Diciottesimo errore gratuito dell’altoatesino, ancora falloso con il dritto. 15-15 Completamente fuori misura il dritto in uscita dal servizio giocato da Jannik.