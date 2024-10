LIVE Inter-Stella Rossa 0-0 | inizia la partita allo stadio San Siro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)è il match valido per la seconda giornata della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vladan Milojevic. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si giocaSandi Milano.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 1? Prima risposta di Glazer sul cross forte di Dumfries dalla destra. L’parte forte e con un ottimo approccio. 21.00LA! 20.58 Dopo l’inno della Champions League, scambio di gagliardetti fra i due capitani. Per l’stasera Stefan de Vrij. 20.56nel tunnel pronte per uscire. Pochi minuti e la canzoncina della Champions League. 20.50 Dieci minuti e parte